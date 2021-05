Doskozil: Lockerungen mit Hausverstand

Wichtig sei vor allem eine gewisse Planbarkeit, sagte Doskozil im Vorfeld der Beratungen. „Wenn wir jetzt diskutieren, was soll im Juli oder August beispielsweise im Kulturbereich passieren, dann wird uns das höchstwahrscheinlich nichts nutzen, wenn zwei Tage vorher alles aufgemacht wird, weil die Planbarkeit nicht gegeben ist“, so der Landeshauptmann. Man müsse auch dafür sorgen, dass sich die Menschen wieder wohlfühlen, dass man eine Tourismusregion wieder beleben könne, dass private Feiern und Gasthausbesuche wieder stattfinden können.

Es gebe viele Detailfragen, die höchstwahrscheinlich im positiven Sinne erledigt werden – davon gehe er aus, so Doskozil, der schon Anfang der Woche für eine spätere Sperrstunde plädierte – mehr dazu in Doskozil will spätere Sperrstunde.