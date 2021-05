Spatenstich für neues FH-Forschungslabor

„Digital Security Living Lab“ so lautet der Projektname des neuen Gebäudes auf dem Campus der FH Burgenland in Eisenstadt. Auf knapp 650 Quadratmetern wird zukünftig zum Thema Digitalisierung geforscht. Bereits laufende aber auch künftige Forschungsprojekte sollen in dem neuen Zentrum unterstützt und umgesetzt werden, so der Geschäftsführer der FH Burgenland, Georg Pehm, bei Spatenstich für das Projekt am Donnerstag.

Offen für alle

Ein Beispiel für Digitalisierung: die sogenannten Smart Meter. Sie ersetzen die alten analogen Stromzähler und können aufgrund der digitalen Technik den Netzbetreiber laufend über den aktuellen Zählerstand informieren. Derartige Technologien sind es, die im neuen Forschungsgebäude erforscht und entwickelt werden sollen. Es solle jedenfalls ein offener Ort werden, betonte der Geschäftsführer der Forschung Burgenland, Marcus Keding. Jeder Interessierte werde hinkommen können, nicht nur Firmen auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, so Kednig.

Das „Digital Security Living Lab“ kostet rund 2,4 Millionen Euro, finanziert vom Land und mit Fördergeldern der EU. Ende des Jahres soll es fertig sein. Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) sprach von einem Meilenstein für die Forschung im Burgenland: „Diese Innovation müssen wir hier im Burgenland weiterbetreiben, damit der Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt, damit wir entsprechend den Standort absichern können.“