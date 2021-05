PEB: Bisher mehr als 100 Projekte

Am Mittwoch erfolgte in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) der Spatenstich für den Neubau des Kindergartens. Das drei Millionen Euro teure Projekt wird mit Unterstützung der PEB umgesetzt. Das sei nur eines von vielen Kommunalprojekten, erklärte PEB-Geschäftsführer Gerald Goger.

„25 Projekte in der Umsetzung“

„Wir haben derzeit rund 108 Projekte von den Gemeinden eingemeldet – das heißt, hier haben die Gemeinden Interesse bekundet, mit uns zusammenzuarbeiten. Davon sind konkret jetzt 25 in der Umsetzung, quer über das Burgenland verteilt. Wir sind in jedem Bezirk aktiv. Und wir werden bis zum nächsten Jahr einmal ein Projektvolumen von einer Größenordnung von 35 Millionen Euro umsetzen", so Goger.

Vom Kindergarten bis zum Bauhof

Bei den Projekten handelt es sich in erster Linie um Gemeindezentren, Schulen und Kindergärten, aber auch Mehrzweckhallen und Bauhöfe sind dabei. Die PEB bietet den Gemeinden eine Paketlösung von Finanzierung und Dienstleistung an, so Goger. „Die PEB finanziert sich quasi selbst. Wir haben die Sicherheit vom Land natürlich im Hintergrund und über die Mieten, die wir dann bekommen von den fertiggestellten Projekten, finanzieren wir dann die Gesellschaft", so Goger.

Bgld. Landesmedienservice

In den meisten Fällen stellt die PEB die gesamte Finanzierung eines Projektes auf, deckt die Aufgabenbereiche von der Projektleitung bis zur begleitenden Kontrolle ab und agiert als Bindeglied zwischen den Aufsichtsbehörden, erklärt Goger.