Kühlster Frühling seit Jahrzehnten

In Eisenstadt beispielsweise lag die Temperatur diesen Frühling nur an wenigen Tagen über dem langjährigen Mittel – zuletzt am 11. Mai, als es durchschnittlich 21 Grad hatte. In Summe war es in Eisenstadt die gesamte Zeit über um 1,4 Grad kälter als im Durchschnitt.

„Wer 34 Jahre oder jünger ist, hat noch nie einen kühleren Frühling erlebt als heuer und nur zwei Mal einen ähnlich kühlen Frühling“, sagt Alexander Orlik von der ZAMG. „Der Frühling 2021 dürfte in der Endbilanz 1,7 Grad unter dem Klimamittel der letzten 30 Jahre liegen. 1991 und 1996 lagen ebenfalls 1,7 Grad unter dem Mittel.“

Meteorologe Orlik zum Frühlingswetter Alexander Orlik, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, spricht im Interview über die Ursachen für den kühlen Frühling.

Die letzten Tage im Mai werden entscheiden, ob 2021 knapp über oder unter 1991 und 1996 liegt. „Sicher nicht mehr erreichbar ist der Frühling 1987, der 3,3 Grad unter dem Mittel lag“, betonte Orlik.

Für den Niederschlag im Frühling 2021 zeichnet sich derzeit eine Abweichung von ungefähr minus 15 Prozent vom Mittel ab. März und April verliefen sehr trocken, der Mai war überdurchschnittlich nass.