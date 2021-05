Politik

Kritik an Fotovoltaik-Eignungszonen

ÖVP und Grüne haben am Mittwoch ihre Kritik an der Fotovoltaikoffensive des Landes bekräftigt. Beide werfen der Landesregierung vor allem eines vor: Der Ausbau der Anlagen erfolge nicht, wie in der Klimastrategie des Landes festgeschrieben, vorrangig auf Dächern und versiegelten Flächen, sondern die SPÖ setze zuerst auf Ackerland.