Zwölf Neuinfektionen, zehn Intensivpatienten

Zwölf Neuinfektionen wurden gemeldet. 113.139 Personen erhielten die Schutzimpfung, 40.387 davon waren bereits voll immunisiert. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 23. Am höchsten war die Inzidenz im Bezirk Mattersburg mit 38, am niedrigsten – abgesehen von der Freistadt Rust mit 0 – in den Bezirken Oberpullendorf (3) und Güssing (4). In der Landeshauptstadt Eisenstadt lag der Wert bei 27.

113.139 Personen sind im Burgenland geimpft, 40.387 davon sind bereits voll immunisiert. Etwa 66.000 Burgenländerinnen und Burgenländer warten noch auf eine Impfung, aber etwa 70.000 wollen sich nicht, oder noch nicht impfen lassen. In den sieben Impf-und Testzentren wurden insgesamt fast 660.000 Antigenschnelltests durchgeführt, dazu kommen noch 626.000 Tests in den Apotheken und Betrieben. In den Schulen wurden bislang 648.000 Tests durchgeführt, hier wird seit 17. Mai auch dreimal pro Woche getestet.