Neue Direktorin im Gymnasium Wolfgarten

Der frühere Direktor der Schule, Josef Mayer, war aufgrund eines Facebook-Postings, das im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Wien stand, von der Diözese entlassen worden. Der Direktor der Schule habe ein sehr unglückliches Posting getätigt, indem er die mörderischen Anschläge in Wien in einen direkten Zusammenhang mit Flüchtlingen bringe, hieß es im November als Begründung – mehr dazu in Terror-Posting: Bischof suspendiert Direktor und Diözese entlässt Wolfgarten-Direktor.