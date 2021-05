Streit unter Jugendlichen: Mit Messer bedroht

Der Streit der Jugendlichen spielte sich an einer Bushaltestelle vor der Landesberufsschule Pinkafeld um die Mittagszeit ab. Eine Gruppe von HTL Schülern und ein 16-jähriger Lehrling sind dabei aneinandergeraten. Der 16-Jährige aus Wien, der die Berufsschule für Zimmerer in Pinkafeld besucht, ärgerte sich offenbar über das Gelächter der Schüler. Heftige Wortduelle folgten.

Letztendlich holte der Lehrling ein Klappmesser hervor und setzte die Klinge einem der HTL-Schüler knapp über der Gürtellinie an. Das Opfer erstattete Anzeige wegen gefährlicher Drohung. Die Polizei bestätigte den Vorfall in Pinkafeld, der sich in der vergangenen Woche ereignet hat. Verletzte hätte es bei dem Streit allerdings nichr gegeben, gegeben, so Polizeisprecher Helmut Marban. Der Fall beschäftigt nun die Staatsanwaltschaft Eisenstadt.