Zwei Verletzte nach Wohnmobilbrand

Der Besitzer war gerade in Richtung Parndorf unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache Feuer fing, berichtete ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ). Laut Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Vorfall zwei Personen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Heftige Rauchentwicklung Zwei Personen wurden bei dem Brand verletzt

Vier Feuerwehren im Einsatz

Die Einsatzkräfte wurden laut LSZ kurz nach 15.40 Uhr alarmiert. Vier Feuerwehren aus Bruckneudorf, Parndorf, Kaisersteinbruch und Neusiedl am See waren an Ort und Stelle. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagnachmittag weiter an.