Neuerlich nur zwei Neuinfektionen

Am Sonntag mussten, wie auch schon am Samstag, weiterhin 18 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert in den burgenländischen Krankenhäusern behandelt werden. Insgesamt wurden neun Infizierte intensivmedizinisch versorgt, zuletzt waren es acht Patienten auf den CoV-Intensivstationen – mehr dazu in Acht Intensivpatienten und zwei Neuinfektionen.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 27,8

Am Sonntag gab es, wie auch schon am Samstag, burgenlandweit nur zwei neue Coronavirus-Fälle. Damit war die Zahl der aktiv infizierten Personen auch am Sonntag weiter rückläufig, 150 Menschen waren noch erkrankt. Laut AGES-Morgenauswertung betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenland am Sonntag 27,8 und war damit weiter leicht rückgängig. Bisher haben knapp 106.900 Burgenländerinnen und Burgenländer zumindest eine Dosis der Schutzimpfung erhalten.