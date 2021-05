Grabowski mit Rekord ins EM-Semifinale

Für Grabowski lief es am Samstag nach Wunsch, die Parndorferin belegte nach dem Vorlauf über 200 Meter Rücken den zweiten Platz in 2:09,12 Minuten. Sie verbesserte ihren eigenen Rekord deutlich und knackte auch das Olympialimit (2:10,39). Danach war die 18-Jährige sprachlos: „Ich pack es gar nicht, es hat sich gar nicht so anstrengend angefühlt. ich hab kontrolliert gestartet und dann meine Stärke ausgespielt. Ich pack es gar nicht, ich könnte weinen.“

Nur die Italienerin Margherita Panziera war um sechs Zehntel Sekunden schneller als Grabowski, die sich für das Semifinale Samstagabend nun einiges ausrechnet: „Ich freue mich und bin gespannt, was das Semifinale bringt. Und hoffentlich sollte sich Finale, wenn ich die Form beibehalte, locker ausgehen, und dann schauen wir, wie es weitergeht.“ Die besten 16 Schwimmerinnen sind Samstagabend nach 18.00 Uhr im Semifinale am Start. Nur die besten acht können sich für das Finale am Sonntag über 200 Meter Rücken qualifizieren.