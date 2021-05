Krönung: Nathalie I. neue Erdbeerkönigin

In einer geheimen Wahl wurde Nathalie Ramhofer von den Wiesenerinnen und Wiesenern in das Amt der Erdbeerkönigin bestellt. Die 16-jährige Schülerin wird ein Jahr lang die Erdbeeren bei verschiedenen Anlässen repräsentieren und als Botschafterin der süßen, roten Früchte fungieren. Ihr zur Seite steht die Erdbeerprinzessin Antonia Cubert.

Hettlinger/LK Burgenland

Die Krönung wurde von Nikolaus Berlakovich, Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, vorgenommen. Er dankte der scheidenden Erdbeerkönigin für ihren Einsatz in den zwei Jahren und gratulierte Nathalie I. zur Wahl und zur Krönung. „Heimische Erdbeeren zeichnen sich durch hervorragende Qualität und viel Geschmack aus. Diese traditionellen Früchte sind ein regionales und saisonales Highlight in der Vielfalt der heimischen Landwirtschaft. Durch den Griff zu regionalen Erdbeeren erhält der Konsument nicht nur Topqualität vom heimischen Bauern, sondern leistet durch kurze Transportwege auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, so Berlakovich bei der Krönung.