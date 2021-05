Ausbau S31: Trotz Pandemie im Zeitplan

Das Verkehrsaufkommen auf der S31 ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Leider ist es auch immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen gekommen. Deshalb erfolgt seit einigen Monaten ein Sicherheitsausbau: Die Fahrbahnen werden verbreitert und mit Betonleitwänden räumlich getrennt. Derzeit wird von Sieggraben in Richtung Weppersdorf der Fahrbahnbelag aufgebracht, erklärt Projektleiter Gerald Mayer vom ASFINAG Baumanagement: „Wir machen gerade die Asphaltierungsarbeiten, werden dann ab Mitte Juli den Verkehr auf diese neue Fahrbahn herüberschwenken und die Richtungsfahrbahn Eisenstadt sanieren. Zusätzlich haben wir die Rastplätze Tschurndorf und Kobersdorf neu gebaut.“

Modifiziertes Baumanagement

Im Vorjahr wurden wegen der Coronavirus-Pandemie die Arbeiten für Wochen eingestellt. Durch ein modifiziertes Baumanagement konnten die Zeitverluste nun eingeholt werden, so Mayer: „Wir können aus heutiger Sicht sagen, dass wir es geschafft haben, einen Plan zu entwickelt, wo wir eine Verkehrsfreigabe noch im Dezember 2021 geben.“ In einem nächsten Schritt werden dann die Talübergänge bei Sieggraben verbreitert, so Mayer. Die Weiterführung des Sicherheitsausbaus von Weppersdorf bis Oberpullendorf ist in Planung.