Eintritt mit Selbsttest via Online-Plattform

Mit einem Smartphone, einem Selbsttest aus der Apotheke und QR-Codes kommt man in etwas mehr als 15 Minuten zu einem Corona-Testergebnis – und das bequem von zuhause aus. „In der neuen Öffnungsverordnung gibt es auch einen Nachweis mit Selbsttests, der 24-Stunden gültig ist und wir wollten einfach unser Testangebot erweitern und niederschwellig zugänglich machen“, so die für Gesundheit und Sicherheit zuständige Landesgruppenvorständin Sonja Windisch

Auf Website registrieren und Selbsttest durchführen

Auf der Website Selftest Burgenland kann man sich mit seiner E-Mail-Adresse registrieren. Sobald die Registrierung bestätigt ist, kann es losgehen. Den Test bekommt man in der Apotheke. „Das sind sind diese Selbsttests, diese Antigen-Selbsttests, die man in der Apotheke bekommt. Die sind im vorderen Nasenbereich abzunehmen. Die Menschen sind das ja schon gewohnt, bisher hat man ja auch schon fünf Tests pro Person holen dürfen mit einer E-Card. Jetzt bekommt man dann ab Juni zehn Tests und bekommt den notwendigen QR-Code dazu und kann dann dieses System auch nutzen“, so Windisch.

Nach erfolgter Anmeldung einfach auf Selbsttest durchführen klicken und denn Anweisungen folgen. Also Test auspacken, QR-Code auf den Test kleben und mit dem dreistelligen Code beschriften. Danach ist der Selbsttest durchzuführen.

ORF-Redakteur Thomas Prunner zeigt vor, wie der Selbsttest durchzuführen ist

Zertifikat gilt 24 Stunden

Das Testergebnis wird im nächsten Schritt per Foto dokumentiert. Dann den Test mit einem Kugelschreiber entwerten und wieder fotografieren – das alles direkt über die Online-Plattform. Abschicken und wenige Sekunden später kommt ein Zertifikat per E-Mail. „Die Gültigkeit dieses Zertifikates ist 24 Stunden ab Testzeitpunkt. Das wird erfasst, wenn man diesen Vorgang abschließt und dann kann man 24 Stunden auf einen guten Kaffee gehen“, erklärte Windisch.

Voraussetzung für Selbsttest: Wohnsitz im Burgenland

Die Selbsttests für zu Hause sollen ein Zusatzangebot sein – die Testzentren und auch die Testmöglichkeit in Apotheken bleiben bestehen. Registrieren können sich alle Personen mit Wohnsitz im Burgenland – als Testnachweis für den Grenzverkehr, etwa für Pendler, gelten die Wohnzimmertests nicht – in anderen Bundesländern schon. „Momentan haben die Bundesländer eigene Zertifikate, aber ich gehe davon aus, wenn sie ins Hotel in die Steiermark kommen, dass das gilt, genauso wenn der Steirer mit seinem Zertifikat zu uns kommt“, so Windisch. Die Online-Registrierung ist ab sofort möglich.

LH Doskozil: „Vorsichtig und verantwortungsvoll bleiben“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich am Freitag über die „Gelb-Schaltung“ des Burgenlandes auf der Coronavirus-Ampel erfreut – diese sei in erster Linie der Erfolg der Burgenländerinnen und Burgenländer. Trotz Lockerungen solle man aber weiter vorsichtig und verantwortungsvoll bleiben, appellierte er in einer Aussendung.