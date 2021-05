Landeshauptleute wollen mehr Geld vom Bund

Die LH-Konferenz in der Steiermark habe wieder gezeigt, dass die Bundesländer parteiübergreifend an einem Strang ziehen würden, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach dem Treffen. Für das Burgenland sei es besonders wichtig gewesen, darauf hinzuweisen, dass die Bundesländer einen finanziellen Beitrag von mindestens 500 Millionen Euro aus dem europäischen Resilienz-Fonds erhalten müssten.

Zudem habe man vereinbart für die Aktion „Dach für Kroatien“ in Summe weitere 500.000 Euro an das Erdbebengebiet in Kroatien zu spenden, so Doskozil – mehr zu LH-Konferenz in Länder wollen mehr Geld.