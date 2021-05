Wiesberger startet bei PGA-Championship

Für Bernd Wiesberger war das am Donnerstag beginnende Turnier die Rückkehr an einen wichtigen Ort in der Anfangsphase seiner Karriere. Gespielt wird das Turnier nämlich auf dem Kurs im Golf Resort Kiowah Island an der Ostküste in den USA. Dort hat der Südburgenländer sein allererstes Golf-Major-Turnier bestritten, die PGA Championship 2012.

Neun Jahre nach erstem Major-Turnier

Neun Jahre später hofft Wiesberger an gleicher Stelle auf sein bisher bestes Ergebnis bei einem solchen Major. Bisher steht ein 15. Platz bei der PGA Championship 2014 als Top-Resultat zu Buche. Der Bad Tatzmannsdorfer hat im Vorfeld im Burgenland mit seinen Trainern an technischen Verbesserungen gearbeitet. Diese sollen sich, wenn möglich, schon diese Woche in einem Ergebnis niederschlagen. Es geht Wiesberger aber auch um die richtige Einstellung während des Turniers.

Spaß soll wieder verstärkt in den Vordergrund rücken

„Da ist vielleicht der größte Ansatzpunkt für mich und mein Team, dass ich versuchen möchte, die Erwartungshaltung – vor allem am Sonntag, wenn es dann um die Plätze geht – mehr in den Hintergrund rücke und einfach den Spaß an der Situation genieße und so ein bisschen mehr Leichtigkeit mit hineinbringe“, so Wiesberger. Zu den Favoriten auf den 1,6 Millionen Euro Sieger-Scheck bei der PGA Championship zählt Wiesberger freilich nicht. Der Südburgenländer begann am Donnerstagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr mit seiner ersten Runde.