Abschied von Generalvikar Martin Korpitsch

Korpitsch war am 10. Mai im Alter von 65 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben – mehr dazu in Generalvikar Martin Korpitsch verstorben. Das Begräbnis findet am Freitag, dem 21. Mai, in seiner Heimatgemeinde Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) statt.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF