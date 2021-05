Tomczak neuer Trainer des SC Neusiedl

Von 2012 bis 2016 stürmte Marian Tomczak für den SC Neusiedl in der Regionalliga und der Burgenlandliga. Jetzt kehrt er als Trainer zu den Neusiedlern zurück. Der 40-jährige Slowake ist laut Verein im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz. Es ist trotzdem die erste Trainerstation für Tomczak auf diesem Niveau. Zuletzt war er noch als Spieler für den UFC Pama tätig.

Facebook/NSC1919

Ex-NSC-Stürmer als Co-Trainer

Ein anderer Ex-Neusiedl-Stürmer steht ihm als Co-Trainer zur Seite. Norbert Pammer gehört künftig auch zum Trainerstab. Pammer war zuletzt vier Jahre beim Lokalrivalen Parndorf tätig. Der Klub hat den Betreuerstab überhaupt auf breitere Beine gestellt. Auch der als Spieler nach 14 Jahren zurückgekehrte Daniel Toth wird ins Trainerteam einbezogen, ebenso wie der sportliche Leiter Günther Gabriel.

Neben einer guten Platzierung des ersten Teams in der Regionalliga Ost soll mit dem 1b Team endlich der Aufstieg in die erste Klasse gelingen. Marian Tomcak und sein Trainerteam starten am 1. Juni mit ihrer Arbeit.