Aufbruchstimmung in Gastronomie und Hotels

Mehr als ein halbes Jahr lang dauerte der Lockdown, am Mittwoch wurde wieder geöffnet. Wer ein Lokal aufsuchen will, muss ab nun getestet, geimpft oder genesen sein und sich ausweisen können – daran hielten sich alle Beteiligten, die Freude überwog, wie ein Lokalaugenschein von ORF-Burgenland-Reporter Martin Ganster in Eisenstadt zeigt.

Lokalaugenschein in Eisenstadt ORF-Reporter Martin Ganster berichtet aus dem Restaurant Ruckendorfer in Eisenstadt.

Auch Hoteliers sind zufrieden

Auch Hotels und Thermen empfangen wieder Gäste. Die Buchungslage ist gut und alle sind positiv gestimmt. Manche konnten es kaum mehr erwarten. In der St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen checkten die ersten Gäste am Mittwoch um 00.01 Uhr ein. Dieses Spezialangebot des Hotels nutzten 66 Gäste. Sie kamen kurz nach Mitternacht, um den ersten Urlaubstag voll nutzen zu können. Auch im Südburgenland wurden den ganzen Tag über in Hotels und Restaurants Gäste empfangen.