Landtag feierte 100 Jahre Burgenland

Die verfassungsrechtliche Geburtsstunde des Burgenlandes war der 25. Jänner 1921 und es sei eine schwierige Zeit gewesen: „Es ist kaum vorstellbar, unter welcher Hoffnungslosigkeit und unter welchen Bedingungen die Bevölkerung damals leben musste“, so der Landeshauptmann. Es sei daher auch nicht verwunderlich, dass viele Burgenländer nach Amerika ausgewandert sind.

Im Auswanderermuseum in Güssing finde sich der Satz „Mit starkem Glauben und kräftiger Hand“, daran zeige sich: „Es ist gemeinsam anzupacken.“ Diese Gemeinsamkeit sei auch in der Gegenwart einer der wesentlichsten Eckpfeiler, so Doskozil. Den heutigen Tag wolle er vor allem nützen, um Danke zu sagen, an die Burgenländerinnen und Burgenländer, an die Volksgruppen und an die Kirchen.

Dunst: Jeder habe recht stolz zu sein

„Nutzen wir das Jubiläumsjahr für einen Rückblick (…) aber auch als Ansporn für uns alle, dass wir uns auch in Zukunft in allen Bereichen weiterentwickeln, die das Burgenland so lebenswert machen. Ich würde mir wünschen, dass die Burgenländer beim nächsten runden Jubiläum ähnlich positiv zurückblicken können wie wir heute“, erklärte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) in ihrem Eingangsstatement. Jeder habe „das gute Recht, heute und in diesem Jahr stolz zu sein“, auf das, was über 100 Jahre geschafft wurde und was in den nächsten 100 Jahren geschafft werde, so Dunst.

Schwieriger Anfang

Eine zeithistorische Reise bot der Historiker Oliver Rathkolb, auch Kurator der Jubiläumsausstellung auf der Burg Schlaining. Die Entstehung des Bundeslandes sei gezeichnet gewesen von Kämpfen und Toten, dennoch habe sich keine „Abwehrkampfmentalität“ entwickelt, so Rathkolb. Dem Fleiß der burgenländischen Bevölkerung sei es zu verdanken, dass es zum wirtschaftlichen Aufschwung gekommen ist.

An der Festsitzung nahmen auch die früheren Landeshauptmänner Hans Niessl und Hans Sipötz (beide SPÖ) teil. Coronavirusbedingt musste die Besuchergalerie im Landhaus aber leer bleiben. Ursprünglich sollte die Veranstaltung bereits im Jänner stattfinden, wurde aufgrund der angespannten Pandemiesituation im Winter jedoch auf den 19. Mai verschoben.

Die Festsitzung wurde vom ORF live übertragen in der TVthek gibt es die Sitzung zum Nachschauen – Festsitzung des Landtages