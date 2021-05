BELIG: Hitziger Sonderlandtag erwartet

Laut Rechnungshof stand ein Teil der Gehaltszahlung des damaligen BELIG-Geschäftsführers im Widerspruch zur burgenländischen Vertragsschablonenverordnung. Zusätzlich hat der Rechnungshof nicht nachvollziehbare Preisnachlässe bei Grundstücksverkäufen in den Bezirken Neusiedl am See und Oberwart kritisiert. Geprüft wurde der Zeitraum 2016 bis 2019. Mittlerweile wurde die BELIG – zuständig für Vermietung von Immobilien an das Land und landesnahe Unternehmen – zur Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) und hat einen neuen Geschäftsführer.

ÖVP nimmt SPÖ ins Visier

Die ÖVP will beim von ihr beantragten Sonderlandtag der Frage nachgehen, wer von den vom Rechnungshof kritisierten Vorgängen profitiert habe. Es könne nicht sein, dass Landesgesellschaften zu roten Selbstbedienungsläden verkommen und Misswirtschaft und Freunderlwirtschaft auf dem Rücken der burgenländischen Steuerzahlern auf der Tagesordnung stehen, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Es sei nicht der erste Bericht, der solche Missstände zutage fördert, aber dies sei einer der schwerwiegendsten, so Ulram.

ORF

ÖVP-Abgeordneter und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas sagte, dass zur lückenlosen Klärung der ehemalige Geschäftsführer und ein Prokurist, die nach wie vor im Landesimmobilienunternehmen tätig seien, dienstfrei gestellt werden müssten. Die ÖVP richtet am Mittwoch Fragen an Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), der auch LIB-Aufsichtsratsvorsitzender ist. Er hat bereits erklärt den Rechnungshofbericht sehr ernst zu nehmen und der ÖVP „schlechten Stil“ attestiert.

SPÖ attestiert ÖVP schlechten Stil

Das tat im Vorfeld auch SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. „Wenn die ÖVP von Aufklärung spricht, dann ist das in etwa so, als ob jemand mit einer Glatze von einem Kamm spricht. Ich erinnere nur daran, dass die ÖVP zur damaligen Zeit auch in der Regierung und im Aufsichtsrats vertreten war. Also jetzt etwas zu kritisieren, wo sie damals überall mit dabei waren – das halte ich für sehr durchsichtig“, so Hergovich. Eine hitzige Debatte der Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne mit der Regierungspartei SPÖ ist zu erwarten.