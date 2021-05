Getränke: Öffnung bringt Absatz

Bei Waldquelle in Kobersdorf herrscht derzeit Hochbetrieb: Wie zu Spitzenzeiten im Sommer werden 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. Darüber ist man sehr froh, denn auch die Mineralwasserabfüller haben ein schweres Pandemie-Jahr hinter sich: Nach dem Run auf Mineralwasser vor dem ersten Lockdown im Vorjahr, hat die Nachfrage nachgelassen. Bestellungen aus der Gastronomie und von Veranstaltern sind monatelang weggefallen. „Der Mai war ja bis jetzt doch ein bisschen verhalten, weil ganz so warm war es bisher noch nicht. Wir haben in den Monaten, in denen die Gastronomie zu war, auf unserer On-the-Go-Packung zwischen 30 und 50 Prozent verloren und jetzt holen wir gerade wieder kräftig auf. Wir haben derzeit ein Plus von 35 Prozent in den letzten zwei Wochen“, so Monika Fiala, Geschäftsführerin bei Waldquelle.

Auch bei Römerquelle in Edelstal gibt es wieder steigende Bestellungen aus der Gastronomie und für das On-the-Go-Geschäft – damit sind zum Beispiel 0,5-Liter-PET-Flaschen für Automaten und unterwegs gemeint. Juvina in Deutschkreutz hat zwar einen geringeren Gastro-Anteil, verzeichnet aber ebenfalls steigende Nachfrage.

Seit Bekanntgabe herrscht Hochbetrieb

Die Öffnung der Gastronomie und der Schulen ist auch für Getränkehändler Dobrovits in Wulkaprodersdorf eine gute Nachricht. Der Betrieb mit 14 Mitarbeitern hat sich in den vergangenen Monaten mit dem Privatkundengeschäft über Wasser gehalten. „Bis zur Bekanntgabe der Öffnung der Gastronomie haben wir nicht so viel Arbeit gehabt. Die Wirten haben gewartet. Am Dienstag vorige Woche ist es dann losgegangen und wir haben seit dem eigentlich Hochbetrieb“, so Peter Dobrovits, Getränkehändler in Wulkaprodersdorf.

Hoffen auf größere Feste und kleinere Tischabstände

Die Gastronomen haben die vergangene Woche dazu genutzt, ihre Getränkelager wieder aufzufüllen und sich auf die Öffnung am Mittwoch vorzubereiten. „Unsere Stimmung ist eigentlich recht gut und positiv. Wir hoffen, dass das jetzt dann auch für längere Zeit so bleibt, damit wir dann, wenn alles gut wird, die Zahlen niedrig bleiben, in weiterer Zukunft auch größere Feste machen dürfen, beziehungsweise dass dann die Tischabstände wieder auf einen Meter verkleinert werden“, so Paul Gregorits aus Klingenbach. Ob Gastronom, Getränkehändler oder Mineralwasserabfüller: Sie alle hoffen darauf, dass der Öffnung kein Lockdown mehr folgt.