Eingeführt worden war die Maskenpflicht vor einem Monat zur weiteren Eindämmung des Coronavirus und fällt laut einer Verordnung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit Ablauf des heutigen Dienstags.

Betroffen von der Regelung waren das Designer Outlet Parndorf, die Arena Mattersburg und das Einkaufszentrum Oberwart (EO). Besucher mussten dort am gesamten Gelände der Einkaufszentren eine FFP2-Maske tragen, auch am Parkplatz – mehr dazu in Maskenpflicht im Freien bei Einkaufszentren.