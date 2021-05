Sensation: Triebaumer holt 100 Parker-Punkte

Der Weinführer „The Wine Advocate“ wurde 1978 vom legendären Weinkritiker Robert Parker gegründet und zählt heute zu den bekanntesten der Welt. 2014 wurde ein Riesling des Nikolaihof Wachau mit 100 Parker-Punkten bewertet, als erster Wein Österreichs. Sieben Jahre danach vergibt „The Wine Advocate“ zum zweiten Mal 100 Punkte in Österreich, an den „Ruster Ausbruch“ aus dem Jahr 2014 des Weinguts Ernst Triebaumer. Für Winzer Gerhard Triebaumer hat das Ergebnis eine besondere Bedeutung: „Es ist was Historisches. Wenn wir in unsere eigene Betriebshistorie zurückblicken, dann ist es nicht nur etwas, das sich in unserem Betrieb abspielt, sondern auch für das Burgenland, für Rust einen Unterschied macht, wenn so hohe Punkte daherkommen von einer internationalen Plattform.“

2014 – ein hartes Jahr

Der Weinkritiker Stephan Reinhardt, der für den „Wine Advocate“ verkostet, attestiert dem „Ruster Ausbruch“ ein intensives, klares und frisches Bouquet getrockneter Marillen und Wachs. Die Bedingungen des Jahrgangs 2014 waren alles andere als einfach, so Triebaumer: "2014 – das war ein Jahrgang, der war wie Salz in der Wunde, das hat wirklich viele Nerven gekostet, 2014 großartige Weine heimzubringen. Denn wir verstehen das so, wir müssen das mit dem Material machen, denn wir wollen im Keller nicht eingreifen in die Weinwerdung. Und jetzt sind wir gefordert draußen zu selektionieren, dass wir nur gesunde Sachen heimbringen. Und der Gipfel von dem Ganzen war dann der letzte Lesetag, in Wirklichkeit waren es eineinhalb Lesetage, mit 36 Leuten für 180 Liter. Das war natürlich Oberliga, das war wirklich so, dass wir jede Beere herausgezupft haben.“ 2014 hatte den kühlsten und feuchtesten Herbst seit 1965, schreibt auch Kritiker Stephan Reinhardt in seiner Bewertung.

Sehr gute Bewertungen auch für weitere Weine

Zwei weitere Weine des Weinguts Ernst Triebaumer der Sorte Blaufränkisch wurden mit 96 und 95 Punkten bewertet. 98 Punkte erhielten außerdem der „Ruster Ausbruch Weissburgunder Essenz“ (2018) des Weinguts Feiler-Artinger und die Welschriesling-Trockenbeerenauslese (2018) „Nr 9 Zwischen den Seen“ des Kracher Weinlaubenhofs in Illmitz.