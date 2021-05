Politik

Landtag feiert 100 Jahre Burgenland

Am Mittwoch feiert der Landtag in einer Festsitzung 100 Jahre Burgenland. Auf Einladung der Landtagspräsidentin wird es Festreden und eine historische Zeitreise in Form eines Vortrages geben. Der ORF überträgt die Sitzung live auf ORF 2 Burgenland und online.