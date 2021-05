Öffnungsschritte sorgen für Optimismus

Die Schritte, die das Burgenland gesetzt hat, um die Coronaviruskrise zu bewältigen, seien die richtigen gewesen, wie die aktuellen Zahlen belegen, sagte Landeshauptmann Doskozil. Beim Impfen und Testen liege das Burgenland ganz vorne, die Bevölkerung trage die Maßnahmen mit und das sei wichtig, damit im Juli die nächsten Schritte gesetzt werden können, so Doskozil. In den Schulen und Kindergärten werde auch zukünftig dreimal die Woche getestet, ebenso in den Betrieben.

App für Eintrittstests

Diese Tests in den Betrieben werden von einer befugten Stelle eingerichtet und dienen damit auch als Eintrittstests in die Gastronomie sowie für körpernahe Dienstleister oder für Kulturveranstaltungen. Für die Eintrittstests sei eine eigene Handy-App entwickelt worden, die am Mittwoch in Betrieb gehen wird.

Doskozil kündigte auch an, dass bis Ende Juni alle über 50 Jahre geimpft sein werden ebenso spezifische Gruppen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus. Danach gehe man in eine „freie Impfung“. „Wer sich zuerst anmeldet, wird zuerst geimpft“, so Doskozil. Laut seinen Angaben haben sich 70 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer für eine Impfung angemeldet, die Durchimpfungsrate liegt im Burgenland bei 38 Prozent.

Aufatmen in der Gastronomie

Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth betonte, dass sich die Gastronomie sehr auf die Öffnung am 19. Mai freue. Die Gastronomie sei auch ein wichtiger Impuls für den Handel. Die Einschränkungen stellen weiterhin eine Herausforderung dar. „Es gibt Quadratmeterbeschränkungen, es gibt Tischbeschränkungen, zwei Meter Abstand halten. Ich glaube, es wird noch eine große Herausforderung für die Gastronomie werden, mit dieser Hürde fertig zu werden“, so der Wirtschaftskammerpräsident.

Organisatorische Herausforderung für Festivals

Auch in der Kultur würden die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, sagte Generalintendant Alfons Haider. Bei Open-Air-Events etwa sind maximal 3.000 Zuseherinnen und Zuseher zugelassen. Die Publikumsränge der Seefestspiele Mörbisch bieten Platz für 6.200 Gäste. Auf Schloss Tabor werden bei der „Lustigen Witwe“ nur 400 Besucherinnen und Besucher erlaubt sein. 75.000 Karten seien aber insgesamt schon verkauft worden und die müsse man nun umverteilen. Wenn nötig, werde man zusätzliche Vorstellungen planen, sagte Haider. Über das Gastronomiekonzept werde noch beraten. Die Regeln für die Gäste – geimpft, getestet oder genesen – würden penibel kontrolliert werden.

Ende August ist auf der Seebühne in Mörbisch eine Veranstaltung für

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Lebensmittelhandel, der Pflege und den Spitälern geplant. Bei „100 Jahre Burgenland – 100 Minuten Dankeschön“ werden etwa Opernsänger Clemens Unterreiner und Stars aus den Produktionen der „West Side Story“ und der „Lustigen Witwe“ auftreten.

„Freudentag“ für Tourismus

Für Tourismusdirektor Didi Tunkel ist der 19. Mai ein „Freudentag“ für den burgenländischen Tourismus. Die Buchungslage in den Betrieben sei jedenfalls hervorragend, so Tunkel. Man dürfe aber nicht in Euphorie verfallen, denn gerade große Betriebe dürften ihre Kapazitäten nicht komplett auslasten. Tunkel hofft daher auf weitere Schritte im Juli. In den Tourismusgemeinden werden die Testkapazitäten ausgebaut, damit sich Urlaubsgäste auch an Ort und Stelle testen lassen können. Bis 30. Juni gilt weiterhin das Burgenland-Bonusticket für alle Österreicherinnen und Österreicher. Tunkel rechnet, dass bis Ende Juni 52.000 Tickets eingelöst werden. Er verwies auch auf die Corona-Stornoversicherung, sie wurde bis Ende der Sommersaison verlängert.