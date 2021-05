Sieben CoV-Neuinfektionen

In den Spitälern hat sich die Lage weiter entspannt: 21 Covid-19-Patienten wurden stationär behandelt, sieben davon intensivmedizinisch – das entspricht einem Rückgang um jeweils einen Patienten, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

7-Tages-Inzidenz weiter rückläufig

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Montagvormittag laut AGES bei 31,9. Am höchsten war sie in den Bezirken Mattersburg (47,5) und Eisenstadt (46,9), am niedrigsten in Jennersdorf (5,88) und Rust (0). 98.077 Burgenländer wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft, davon 30.668 mit beiden Dosen. 171.145 haben sich für die Impfung vorgemerkt.