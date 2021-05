Modernstes Altenwohnheim des Landes

Die meisten Menschen wollen in ihren eigenen vier Wänden den Lebensabend verbringen. Im Pflegekompetenzzentrum Neutal sind dennoch schon zehn Personen auf der Warteliste eingetragen. Elisabeth Reiner zählt zu den ersten, die in das neue Altenwohn- und Pflegeheim eingezogen sind. „Mir geht es jetzt so gut. Ich hatte nie jemanden daheim, der mit mir geredet hätte oder mit mir etwas unternommen hätte. Als ich hierher kam, dachte ich, ich wäre im Himmelreich“, so die 86-jährige Neutalerin. Auch Maria Sellmeister erzählt, sie hätte sich im Pflegekompetenzzentrum Neutal sehr schnell eingelebt: „Ich wollte meine Familie entlasten und jetzt bin ich hier zu Hause. Sogar der Bürgermeister hat schon einen Begrüßungsbrief geschrieben. Jetzt bin ich ganz einfach eine Neutalerin“, sagt die 87-jährige Lackendorferin.

Wohnen im Ortszentrum

Das Pflegekompetenzzentrum in Neutal liegt im Ortszentrum, direkt am Kreisverkehr. Irgendwo am Waldrand zu leben, mag vielleicht idyllisch klingen, den älteren Menschen wäre aber abseits des Geschehens langweilig. Franz Drescher, der Geschäftsführer des Pflegekompetenzzentrums Neutal, betont, es sei wichtig, die ältere Generation nicht an den Rand der Gesellschaft zu drängen: „Die Lage mitten im Zentrum zeichnet uns aus. Wir versuchen mit den Vereinen und den Kindergärten in den Gemeinden eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wir sind ein offenes Haus. Die Vereine können nach Corona zu uns kommen und die Bewohnerinnen und Bewohner sollen an den Veranstaltungen im Ort teilnehmen können.“

Empathie und Zeit

„Sich geborgen fühlen“ lautet der Slogan des Pflegekompetenzzentrums in Neutal. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Fünf Angestellte sind im hauswirtschaftlichen Dienst tätig und erledigen beispielsweise die Reinigung oder sind als Heimhilfen im Einsatz. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Pflegebereich und sorgen für die Bewohnerinnen und Bewohner, deren Durchschnittsalter bei 80 Jahren liegt. „Am wichtigsten ist es, dass man sich Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner nimmt“, sagt Pflegedienstleiter Manuel Hirmann.