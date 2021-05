Museen luden zum Gratis-Besuch

Das Landtechnikmuseum in St. Michael zum Beispiel wurden Besucherinnen und Besucher auf eine Wanderung durch die 200-jährige Geschichte der Landtechnik mitgenommen. Neben Sichel, Traktoren und Mähdrescher gab es auch Haushaltsgeräte zum Wiederentdecken. Manche der Besucher erlebten in ihrer Kindheit noch, wie mit den diversen Maschinen und Geräten gearbeitet wurde.

Geschichte und Gegenwart in Mogersdorf

Wenige Kilometer weiter in Mogersdorf ging die Zeitreise zurück in das Jahr 1664. Im Kreuzstadl am Schlösslberg erinnern Dokumente und Exponate an die historische Schlacht gegen die Osmanen. Aktuell gibt es auch eine Fotoausstellung in der Kapelle am Schlösslberg. Sie stammen vom Verein „Die Bildermacher“ und man wolle damit die Kapelle für das Publikum ein bisschen attraktiver machen, sagte Gerhard Granitz vom Schlösslverein Mogersdorf.

Neumarkt: Rückzugsort für Künstler

Im Künstlerdorf in Neumarkt an der Raab gab es am Sonntag die Gelegenheit, Einblicke in jene Rückzugsorte zu gewinnen, wo einst große Literatur und Kunst entstanden. Peter Handke, Elfie Semotan, Martha Jungwirth oder Christina Ludwig Attersee – sie und viele andere fanden im Künstlerdorf die nötige Ruhe für ihr Schaffen. Auch heute werde hier jeden Sommer kreativ gearbeitet, sagte Kulturmanagerin Petra Werkovits. Künstlerinnen und Künstler kämen nach Neumarkt an der Raab, um zu malen und zu zeichnen. Der Internationale Museumstag findet heuer bereits zum 44. Mal statt.