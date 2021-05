Öffnung bringt neue Regeln

Mit dem Beginn dieser Woche macht ganz Österreich den ersten Schritt Richtung Normalität. Nach dem monatelangen Schicht- bzw. Fernunterricht gehen die Schulen am Montag wieder in Vollbetrieb. Im Burgenland kehren damit alle Schülerinnen und Schüler in die Klassen zurück. Für Abschlussklassen und Volksschulen läuft der Präsenzbetrieb schon seit drei Wochen wie gewohnt. Die Voraussetzung: Regelmäßige Coronavirus-Tests für alle.

Gastronomie: „3-G-Regel“ und Registrierungspflicht

Weitere Öffnungsschritte folgen am Mittwoch: Mit 19. Mai dürfen auch Gastronomie, Tourismus, Sport, Kultur und Freizeitbetriebe unter bestimmten Voraussetzungen aufsperren. In all diesen Bereichen gilt eine Registrierungspflicht ab 15 Minuten Aufenthalt. Außerdem zählt als Eintrittsvoraussetzung die „3-G-Regel“: Man muss geimpft, getestet oder genesen sein. Ausgenommen von diesen Zutrittsregeln ist der Handel. In Lokalen dürfen ab Mittwoch drinnen vier Personen plus maximal sechs Kinder an einem Tisch sitzen. Draußen sind zehn Personen pro Tisch plus höchstens 10 Kinder erlaubt. Sperrstunde ist um 22.00 Uhr.

Bei Sport- und Kulturveranstaltungen liegt die Obergrenze indoor bei 1.500 Personen und bei Veranstaltungen im Freien bei maximal 3.000 Personen. Bei privaten Zusammenkünften dürfen sich tagsüber zehn Erwachsene treffen, nachts und indoor sind es vier – mehr dazu in Infopoint Coronavirus. Größere Feste wie Hochzeiten oder Vereinsfeste sind weiterhin nicht möglich. Bis spätestens 1. Juli soll es aber auch in diesen Bereichen weitere Öffnungsschritte geben.