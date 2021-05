Leinen los für Neusiedler-See-Fähren

Die Fähren im Hafen von Mörbisch sind abfahrbereit. Aufgrund des Coronavirus sind aktuell nur Überfahrten mit dem Bootstaxi erlaubt, am Mittwoch startet der Betrieb mit den großen Schiffen. Seit Tagen bereiten sich die Fährbetriebe auf den Start des Vollbetriebs vor, erklärte Hannes Sommer vom Schifffahrtsunternehmen Weiss. Endlich gehe es los, man stehe schon in den Startlöchern und sei wirklich froh, nach der langen Zeit, in der die Schiffe stillgestanden seien, wieder aufsperren zu können.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

CoV-Schutzmaßnahmen gelten

Momentan sind die Betreiber vor allem noch mit letzten Putzarbeiten an den Schiffen beschäftigt. Sie achten streng auf die Einhaltung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen. Man fahre mit maximal 60 Gästen auf Schiffen mit 200 Sitzplätzen, erklärte Roman Drescher vom gleichnamigen Schifffahrtsunternehmen. Der Abstand sei damit von Haus aus gewährt. Im Gastrobereich der Schiffe seien wegen der Abstandsregeln schon im Vorjahr Plexiglaswände eingebaut worden.

ORF

Radfahrer sollen Saison retten

In Mörbisch rechnet man damit, dass sich der Trend aus dem Vorjahr fortsetzen wird: weniger Gruppenreisende mit Bussen, dafür mehr Individualtouristen, Familien und Radfahrer. Für Gruppenreisen habe man viele Absagen bekommen, speziell aus dem Ausland, erzählte Hannes Sommer. Aber man habe eine positive Entwicklung in Sachen Radfahren erlebt. Es seien wirklich sehr viele Radfahrer unterwegs, vermehrt auch mit E-Bikes. Vor allem die ältere Generation steige auf das Rad. Sommer glaubt daher, dass es noch eine positive Saison werden wird. Mit einem ersten Gästeansturm rechnet man am Neusiedler See am kommenden Pfingst-Wochenende.