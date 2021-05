Fotostrecke mit 3 Bildern Stadtfeuerwehr Pinkafeld Stadtfeuerwehr Pinkafeld Stadtfeuerwehr Pinkafeld

Eine Ente hatte sich am Freitag mit ihren zwei Küken mitten in Pinkafeld in einen Innenhof verirrt. Vier Feuerwehrleute fingen die Tiere ein und transportierten sie in einer Kiste zum Hochwasser-Rückhaltebecken außerhalb der Stadt. Dort wurde die Entenfamilie wieder in die Freiheit entlassen. Der Einsatz dauerte circa eine Stunde.