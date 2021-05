Fahrradmechatroniker gesucht

Seit knapp zwei Jahren ist Fahrradmechatroniker ein eigener Lehrberuf. Im Burgenland werden aktuell sieben dieser Lehrlinge ausgebildet. Die Fahrradbranche erlebe gerade einen Riesen-Boom und es sei schwierig Personal zu finden, daher habe man sich dazu entschieden einen neuen Lehrberuf für speziell ausgebildete Fachkräfte zu schaffen, sagte der Spartenobmann im Bereich Fahrradmechatronik, Michael Migschitz.

E-Bikes brauchen spezielle Wartung

Mit dem neuen Lehrberuf des Fahrradmechatronikers will man vor allem den neuen Anforderungen, die durch den Trend zum E-Bike entstehen, gerecht werden. Denn für die Wartung und Instandhaltung von E-Bikes brauche es sehr spezielle Fachkenntnisse, erklärte der Mattersburger Fahrradhändler Michael Knopf. Gerade in den vergangenen fünf Jahren habe sich in der Fahrradbranche speziell am E-Bike-Sektor sehr viel getan. Es gebe technische Neuerungen, größere Akkus und stärkere Motoren. Der klassische Fahrradtechniker sei nicht speziell für das E-Bike geschult. Wegen der steigenden E-Bike-Verkaufszahlen brauche man dementsprechend auch Leute, die diese Räder warten könnten, so Knopf.

Die Fahrradmechatroniker-Lehre dauert insgesamt drei Jahre. Die ersten fertig ausgebildeten Fahrradmechatroniker wird es ab dem kommenden Jahr geben.