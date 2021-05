Doskozil: Kurz soll wie Staatsmann reagieren

Nur der Bundeskanzler werde zum jetzigen Zeitpunkt wissen, was im Hintergrund bei den Casinos oder bei ÖBAG-Postenbesetzungen passiert sei, meinte Doskozil am Rande einer Pressekonferenz in Eisenstadt.

Doskozil: Vergleich mit Kurz verkürzte Darstellung

Angesprochen auf die Ermittlungen der WKStA gegen ihn selbst wegen Verdachts der Falschaussage im Commerzialbank-U-Ausschuss, meinte Doskozil: „Jeder muss für sich selbst beurteilen, was der Gegenstand der Ermittlungen ist.“ Es sei „sehr einfach“ und eine verkürzte Darstellung, die beiden Fälle gemeinsam zu nennen: „Man muss schon auf die Sachebene runterkommen. Es ist ein Unterschied, wenn ich darüber diskutiere, wer hat auf die grüne Taste beim Telefon gedrückt“, oder über Absprachen bei den Casinos und bei Postenbesetzungen. Da würde er sich schon erwarten, dass man das journalistisch bewerte, so Doskozil. Er verwies auf den hohen Maßstab der Glaubwürdigkeit in der Politik: „Und ich weiß, wie ich den Maßstab der Glaubwürdigkeit auszulegen habe.“