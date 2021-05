Pionier beim digitalen Unterricht

Betritt man ein Klassenzimmer der Informatik Mittelschule in Jennersdorf liegt bei allen Schülerinnen und Schülern ein Tablet auf dem Tisch. Für Direktor Hannes Thomas ist das eine Voraussetzung und so selbstverständlich wie das Schulbuch: „Schüler, die zu uns an die Schule kommen, bekommen das iPad mehr oder minder vorinstalliert. Die Schüler kommen in unser WLAN und ab dem Zeitpunkt, wo das iPad mit dem WLAN unserer Schule verbunden ist, werden all die Apps, die notwendigen Programme, die wir brauchen im Unterricht, automatisch installiert.“

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Direktor sieht enormen Mehrwert für Schüler

In Jennersdorf wird das Tablet beispielsweise als Mikroskop im Biologieunterricht eingesetzt. Im Englisch- oder Geografieunterricht reisen die Schülerinnen und Schüler am Bildschirm in ferne Länder und gestalten ihre eigene Reisehomepage. Die Möglichkeiten des digitalen Unterrichts seien vielfältig, so Thomas. Es sei eine neue Qualität des Unterrichts, volldigital und multimedial zu unterrichten. Man könne irrsinnig gut differenzieren und individualisieren. „Es hat schon einen enormen Mehrwert gebracht für unsere Schule und für unsere Schüler“, so Thomas.

ORF

Voraussetzung für einen reibungslosen digitalen Unterricht sind Glasfaserleitungen und ein leistungsstarkes WLAN in allen Klassenräumen. In Jennersdorf schaffte dafür bisher die Gemeinde die Rahmenbedingen. Bundesweit soll dies der 2020 vorgestellte Acht-Punkte-Plan des Bildungsministeriums vorantreiben. Für Herbst 2021 wurde die flächendeckende Auslieferung digitaler Endgeräte für die fünfte und sechste Schulstufen angekündigt.