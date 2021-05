Coronavirus

17 Neuinfektionen, 12 Intensivpatienten

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Donnerstag 17 CoV-Neuinfektionen. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 20 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon sind zwölf in intensivmedizinischer Behandlung.