Eberhardt startet in Hongkong

Die Südburgenländerin war bei diesem Event bereits im November 2019 vor Ausbruch der Pandemie am Start. Vor eineinhalb Jahren holte Eberhardt beim damaligen Weltcup-Bewerb Silber, mit diesem Ziel ist Verena Eberhardt auch diesmal nach Hongkong zum Nations Cup gereist. Sie wolle wieder mit einer Weltcup-Medaille im Gepäck nach Hause fliegen, so die Radsportlerin. Am Freitag startet sie im Scratch-Bewerb und im Ausscheidungsrennen, am Samstag im olympischen Omnium-Bewerb.

Verena Eberhardt

Tests und Kontaktbeschränkungen

Strenge Coronavirus-Sicherheitsregeln sind ein täglicher Begleiter für die Teilnehmenden. So habe sie am Mittwoch bei ihrer Ankunft am Flughafen in Hongkong einen PCR-Test machen müssen, obwohl sie ohnehin schon einen gehabt habe, erzählte Eberhardt. Auf der Bahn habe sie dann noch einige weitere Tests gemacht. Eigentlich sei sie den ganzen Mittwoch damit beschäftigt gewesen, auf Testergebnisse zu warten.

„Wir haben wirklich null Kontakt zur Außenwelt, wir dürfen nicht aus dem Hotel raus beziehungsweise in dem Moment, wo wir rausgehen, werden wir vom Shuttle-Service abgeholt, werden direkt auf die Bahn gebracht“, so Eberhardt. Sie dürfe auch zu den eigenen Teamkollegen im Hotel keinen Kontakt haben und bekomme auch das Essen ins Zimmer.