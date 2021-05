AK-Lehrlingsservice wird moderner

Broschüren und Zettelwirtschaft waren gestern – die Jugend informiert sich heutzutage vorwiegend im Internet. Diesem Trend folgt jetzt auch die Arbeiterkammer Burgenland. Unter dem Motto „QR – Quick Response“ – also schnelle Antwort, werden Informationen für Lehrlinge im Internet bereitgestellt.

QR-Code als zentrales Element

Die Informationen seien über das Smartphone und einen QR-Code sofort abzurufen, sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Dieses Service zeichne sich durch einen sehr modernen Auftritt und einer starken Nähe zur Zielgruppe aus. Im Zentrum werde der QR-Code stehen, so Michalitsch. Alle Broschüren und das Informationsmaterial für Lehrlinge sind mit dem QR-Code versehen.

Das bisherige Angebot für Lehrlinge werde ausgebaut, sagte AK-Direktor-Stellvertreter Rainer Porics. Ab sofort gebe es den Lehrlingsausweis in digitaler Form. Außerdem biete man jetzt für die Lehrlinge auch Onlinevorträge an. Man habe Kurzvideos und es gebe kostenlose Karten mit Kurzinhalten und Lehrlingsgeschenke, die man nun auch online bestellen könne, so Porics.

Eigene Website für Lehrlinge

Scannt ein Lehrling den QR-Code mit seinem Smartphone ein, landet er auf einer eigens für Lehrlinge eingerichteten Website der Arbeiterkammer. Dort würden alle Informationen zusammenlaufen, sagte AK-Jugendreferentin Nina Wimmer. „Auf dieser Übersichtsseite finden Lehrlinge alle relevanten Inhalte, die sie natürlich brauchen und die sie in der Lehre unterstützen. Diese Inhalte werden natürlich laufen adaptiert und aktualisiert und auf die persönlichen Bedürfnisse der jungen Menschen angepasst“, so Wimmer. Das neue Lehrlings-Service der Arbeiterkammer steht ab sofort zur Verfügung.