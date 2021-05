Rohbau stand in Eisenberg in Vollbrand

Ein Nachbar bemerkte den Brand am Donnerstagmorgen als er sich laut Polizei gegen 04.30 Uhr auf den Weg in die Arbeit machte. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehren von Eisenberg an der Raab, St. Martin an der Raab, Neumarkt an der Raab und Jennersdorf rückten zur Brandbekämpfung aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand und drohte auf Nachbargebäude überzugreifen.

Brandermittler führen Erhebungen durch

Durch den Einsatz eines Wasserwerfers von einer Gelenkbühne aus konnte der Brand aber unter Kontrolle gebracht und so ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag. Warum der Holzriegelbau in Brand geraten war, stand am Donnerstag noch nicht fest. Brandermittler sollen laut Polizei die Ursache jetzt klären. Personen waren durch den Brand nicht in Gefahr. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.