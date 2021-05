Verfolgungsjagd in Neckenmarkt

Ein ungarisches Auto mit drei Insassen war mit überhöhter Geschwindigkeit vor einem Polizeiauto davongefahren. Es wurde eine Fahndung eingeleitet. Kurz vor der ungarischen Grenze sind zwei Personen aus dem Auto gesprungen und in Richtung Ungarn geflüchtet.

Der Lenker setzte die Fahrt auf der B62 in Richtung Horitschon mit bis zu 130 km/h im Ortsgebiet fort, in Lackendorf wurde er angehalten und festgenommen. Die Polizei vermutete, dass die Insassen Straftaten in Österreich begangen haben. Derzeit werden Erhebungen bezüglich passender Tatorte und der weiteren Mittäter geführt.