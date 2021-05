Volksschule Neudorf geschlossen

An der Schule wurde ein Coronavirus-Cluster entdeckt. Sieben Schülerinnen und Schüler wurden positiv getestet. Der Coronavirus-Koordinationsstab des Landes bestätigte entsprechende Medienberichte am Mittwoch. Die Schließung wurde von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See veranlasst. Die 30 Kinder der Volksschule müssen nun bis 24. Mai ins Distance-Learning.