11.000 Burgenländer brauchen Pflege

Der internationale Tag der Pflege ist für Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) Anlass, um die Leistungen der Menschen, die in der Pflege tätig sind, zu würdigen und sich zu bedanken. In Zukunft wird der Bedarf an Pflegekräften steigen, deshalb wünschte er sich mehr junge Menschen in dieser Sparte. „Ich möchte diesen Tag der internationalen Pflege auch nutzen, um jenen zu danken, die tagtäglich diese herausfordernde Arbeit im Burgenland machen“, so Schneemann.

„Wir müssen in Zukunft ein positives Image für diese Berufssparte schaffen. Wir müssen aber auch zeitgemäße Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen schaffen – und auch für eine gerechte Entlohnung sorgen“, so Schneemann. Laut einer Studie werden im Burgenland in zehn Jahren rund 1.700 zusätzliche Arbeitskräfte im Bereich Pflege gesucht.

Verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten

Zur Verfügung stehen im Burgenland derzeit verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Dauer: zwei, drei oder fünf Jahre mit Matura. Für langjährige Pflegekräfte ist ihr Beruf, laut einer Studie, ein sinnvoller – aber auch ein sicherer Job. Besonders viel Spaß mache die Arbeit im Team, hieß es.

Einen Job im Pflegebereich hat auch Manuela Blutmager: Sie ist Teamkoordinatorin von elf Pflege- und Sozialberaterinnen, die im ganzen Land eng vernetzt mit den Behörden arbeiten. Sie beraten, wenn es etwa ums Pflegegeld geht, aber auch mobile Betreuungsmöglichkeiten und Beratungen zum Anstellungsmodell für pflegende Angehörige stehen im Mittelpunkt.

ORF

Unterschiedliche Pflegemöglichkeiten

„Interessierte können sich gerne bei uns melden. Wir schauen auch, dass wir eine Lösung finden – also, wenn es nicht das Anstellungsmodell gibt – gibt es andere Möglichkeiten. Wenn die Person zu Hause ist – oder wie auch immer – in eine Einrichtung einziehen möchte, dass die bestmögliche Pflege gegeben ist“, sagte Blutmager. Am Mittwoch ist internationaler Pflegetag – im Burgenland werden jetzt schon Weichen für ein zukunftsfittes Pflegesystem gestellt.

Sagartz: „Pflegereform rasch vorantreiben“

Der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz nahm das zum Anlass, um auf die Herausforderungen der Menschen in Pflegeberufen aufmerksam zu machen. „Die CoV-Krise hat deutlich gezeigt, wie anfällig unser Pflegesystem ist, wenn es zu Engpässen, vor allem bei den zumeist ausländischen Pflegekräften, kommt. Deshalb ist eine Ausbildungsoffensive im Pflegebereich dringend notwendig. Umso wichtiger ist es, jetzt die angepeilte Pflegereform rasch voranzutreiben“, so Sagartz.