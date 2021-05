Rund 80 Prozent der Pädagogen geimpft

Im Burgenland werden 6.579 Personen zum Bildungspersonal gezählt. Darunter Lehrerinnen und Lehrer an Bundes- und Landesschulen, Pädagogen und Helfer in Kinderbildungseinrichtungen oder auch die Hauswarte und Reinigungskräfte sowie das Personal an Volkshochschulen. Davon haben sich 6.287 für eine CoV-Impfung vormerken lassen. Ein Großteil von ihnen wurde zumindest schon mit der ersten Dosis geimpft.

Mehr als 2.000 Personen voll immunisiert

Am Freitag erhielten auch die verbleibenden 1.441 Personen ihren ersten Stich – einige bekamen auch schon den Zweitstich. Mit weiteren Impfungen am Samstag sind nun 2.073 Personen im Bildungsbereich voll immunisiert. In dieser genannten Personengruppe sind allerdings auch Lehrkräfte aus dem Burgenland, die etwa in Niederösterreich oder Wien unterrichten, mitgezählt. Im Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geht man davon aus, dass rund 80 Prozent der im Burgenland tätigen Pädagoginnen und Pädagogen geimpft sind.