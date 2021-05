Zahl der aktiv CoV-Infizierten geht zurück

317 Menschen waren im Burgenland am Dienstag aktiv mit dem Coronavirus infiziert – um 17 weniger als am Montag. Gleichzeitig wurden von Montag auf Dienstag 17 Neuinfektionen verzeichnet. In den burgenländischen Krankenhäusern mussten 29 Covid-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt werden. Davon befanden sich 16 in intensivmedizinischer Behandlung.

Sieben-Tage-Inzidenz bleibt stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb am Dienstag mit 52,6 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen vorerst unverändert – mehr dazu in Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 52,6. Am niedrigsten war dieser Wert mit 35,14 im Bezirk Oberpullendorf. Den höchsten Inzidenzwert gab es am Dienstag im Bezirk Mattersburg mit 60. Bisher sind knapp 92.800 Burgenländerinnen und Burgenländer gegen das Coronavirus geimpft worden. Knapp 165.900 Menschen haben sich bisher über das elektronische Vormerksystem für die Impfung registriert.