Inline-Skaterhockey: Tigers gewannen

Mit zwei Siegen gegen Zeltweg und Wiener Neustadt kletterten die Tigers auf Platz vier der Tabelle. Die Stegersbacher setzen sich gegen den Liga-Neuling Zeltweg mit 10:4 durch – gegen die Mad Dogs aus Wiener Neustadt folgt ein 16:4 Kantersieg – als Wiedergutmachung für den verpatzten Saisonstart. „Für uns ungewohnt, dass wir so weit hinten in der Tabelle stehen. Aber es ist halt ein ganz besonderes Jahr nach dieser CoV-Pause. Wir haben viele namhafte Abgänge gehabt. Zwei, drei Stützen verloren – viele Junge dazu. Wird ein langer Weg“, so Dominik Prükler von den Stegersbach-Tigers.

Auf diesem Weg sollen zwei frischgebackene Eishockey-Meister helfen. Stefan und Manuel Geier vom KAC schnüren sich in den Sommer-Monaten die Inline-Skates für Stegersbach. Ebenfalls neu ist der Modus. Einzelspiele werden von Spieltagen ersetzt. An einem Spielort treffen sich immer drei Teams.

Mehr Verschiebungsmöglichkeiten

„Dadurch sind mehr Löcher im Spielplan. Sollte wirklich coronavirusbedingt etwas sein, haben wir mehr Verschiebungsmöglichkeiten. Es sind zwei Spiele pro Tag, was uns natürlich auch körperlich mehr abverlangt“, sagte Andreas Freiberger von den Stegersbach Tigers und auch Vize-Präsident der ISHA – Inline-Skaterhockey Austria.

Auch die Anzahl der Bundesliga-Teams steigerte sich. Seit heuer sind neun Mannschaften aus sechs Bundesländern dabei. Am kommenden Samstag empfängt Stegersbach die Teams aus Altenberg und Wien.