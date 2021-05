18 Neuinfektionen, 16 Intensivpatienten

17.331 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 363. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.024. 1.009 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 550.410 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Es gab kein positives Testergebnis.

115.836 Impfdosen verabreicht

Die COVID-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 92.119 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 23.717 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 115.836 Impfdosen verimpft. Insgesamt 164.094 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Covid-19-Schutzimpfung vorgemerkt. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.

Laut AGES-Morgenauswertung am Sonntag betrug die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 54,7. Die höchste Inzidenz wies der Bezirk Mattersburg mit 70 auf, am niedrigsten war dieser Wert im Bezirk Neusiedl am See mit 36,67.