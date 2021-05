CoV-Impfung für Altersgruppe unter 65

In diese Altersgruppe fällt auch Landtagspräsidentin Verena Dunst, die sich amFreitag im BITZ Oberwart gegen das Coronavirus impfen ließ. „Ich möchte dazu aufrufen, das Impf-Angebot wirklich zu nutzen, nur so können wir gemeinsam diese Pandemie bekämpfen“, so Dunst, die sich beim Personal vor Ort für den reibungslosen Ablauf bedankte.

Dunst zeigte sich erfreut über die Impfwilligkeit der Burgenländerinnen und Burgenländer: „Bei den über-65-jährigen liegen wir bei der Impfwilligkeit mit 85 Prozent auf dem ersten Platz unter allen Bundesländern. Kein anderes Bundesland hat bislang mehr Menschen dieser Altersgruppe geimpft. Da das Burgenland sich so strikt an den nationalen Impfplan hält, können auch schon Menschen unter 65 und die ersten Berufsgruppen ihre CoV-Schutzimfpung erhalten“.

108.784 Impfdosen verabreicht

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 85.483 Personen über das Land Burgenland, davon erhielten 23.301 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 108.784 Impfdosen verimpft. Insgesamt 161.918 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine COVID-19-Schutzimpfung vorgemerkt. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.