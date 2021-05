Caritas: Hausübergabe in Kroatien

Auch die Direktorin der Caritas Burgenland Melanie Balaskovics ist dabei, wenn am Samstagvormittag die ersten beiden Häuser feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden. „In den Vororten von Zagreb wurde eine Familie von der Caritas in Kroatien ausgesucht. Die siebenköpfige Familie, muss seit einem Jahr aufgeteilt auf vier Wohnorte leben, weil sie ihr Hab und Gut verloren hat. Diese Familie bezieht am Samstag das erste Haus aus dem Burgenland. Ein zweites Haus ist ein Pfarrhaus für die Pfarrgemeinde dort – in Cucerje – um das Pfarrleben auch anzukurbeln, weil durch die Erdbeben in Kroatien mehr als 400 Kirchen und Pfarrhäuser dem Erdboden gleichgemacht worden sind“, so Balaskovics.

Für die Aktion „Ein Dach für Kroatien“ spendeten unter anderem Pfarrgemeinden, Firmen, Institutionen und das Land Burgenland. Weitere Häuser sollen auch in der zuletzt schwer von Erdbeben getroffenen Region Banovina errichtet werden. Dort leben mehr als 7.500 Familien in Notschlafstellen, mehr als 10.000 Häuser sind völlig zerstört. Noch konnten keine Flächen zur Bebauung freigegeben werden. Die Delegation aus dem Burgenland wird sich auch dort ein Bild von der Lage machen.