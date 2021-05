Lange Lieferzeiten bei Baustoffen

Die Coronavirus-Pandemie, Kurzarbeit, Einreisebeschränkungen, das Schiff, dass den Suezkanal blockierte, und auch Spekulationen – das alles sind Gründe für den aktuellen Baustoffmangel. Die Folgen seien Preissteigerungen von 30 bis 80 Prozent und verlängerte Lieferzeiten, sagt Michael Oberfeichtner von der Firma O.K. Energie Haus in Großpetersdorf. „Wo wir früher Materialien innerhalb von ein bis zwei Wochen bekommen haben, müssen wir jetzt schon 16 bis 20 Wochen im Voraus bestellen“, so Oberfeichtner. Das bekommen auch die Kunden zu spüren, aktuell müssen sie bis zu zwei Monate länger warten.

Heimische Materialien momentan günstiger

Um der Entwicklung entgegenzuwirken, haben viele Firmen ihre Lagerbestände so gut es geht aufgefüllt, vermehrt mit Baustoffen aus der Region, wie Kurt Schwarz von der Firma Stein Schwarz in Moschendorf. Materialien aus dem asiatischen Raum seien mittlerweile sehr teuer geworden, österreichisches Material sei jetzt preislich interessanter und punkte mit kürzeren Lieferzeiten, so Schwarz. Bis Sommer oder sogar Herbst soll laut Experten die Situation unverändert bleiben, daher wird von größeren Projekten aktuell abgeraten.