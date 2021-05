Bei dem Anhänger, der mit acht Neufahrzeugen beladen war, funktionierte weder die Betriebs- noch die Feststellbremse, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Das Kennzeichen wurde an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

LPD Burgenland

Der Autotransporter wurde in Nickelsdorf bei der Einreise nach Österreich angehalten und kontrolliert. Laut Polizei war er auf dem Weg nach Deutschland. Der Fahrer wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See angezeigt.